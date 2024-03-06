На полное прохождение Dragon's Dogma 2 уйдёт более 100 часов

Недавно геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно пообщался с журналистами издания Game Informer. В ходе общения зашла речь о продолжительности игры. По словам Ицуно, геймеры смогут пройти сиквел примерно за то же время, что и оригинал.

Для игроков, которые сосредоточатся только на сюжетной кампании, время прохождения не должно так сильно измениться, если сравнивать с первой игрой.

Согласно данным сервиса HowLongToBeat, в среднем пользователи тратят около 37 часов для завершения сюжетной кампании Dragon's Dogma. Отмечается, что для полного прохождения тайтла со всеми активностями необходимо примерно 102 часа. Вероятно, во второй части ситуация также особо не поменяется.

Релиз игры состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.