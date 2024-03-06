Игры будущего в Казани посетили представители 116 стран

Руководитель проекта Игры будущего Игорь Столяров сообщил, что прошедшие в Казани Игры будущего посетили представители 116 стран. Ранее сообщалось об участии в соревнованиях спортсменов из 107 стран.

«К нам приехало не 107 стран, а 116 стран. 300 тыс. зрителей посетили соревнования. На текущий момент подгружено 2,8 млрд просмотров, но число вырастет до 3 млрд», — приводит слова Столярова ТАСС.

Напомним, Игры будущего состоялись в Казани с 21 февраля по 3 марта. В программу соревнований вошли 16 основных дисциплин и пять дополнительных, большинство из которых были основаны на объединении соревнований в цифровом и физическом измерениях. На Играх будущего выступили более двух тысяч спортсменов. Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что проведение Игр будущего планируется сделать ежегодным.