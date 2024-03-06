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Хидео Кодзима в восторге от сериала «Сёгун» про Японию 1600 года

Хидео Кодзима в восторге от сериала «Сёгун» про Японию 1600 года
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Чуть больше недели назад состоялась премьера сериала «Сёгун» с Хироюки Санада про Японию 1600 года. Шоу получило множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Ко всему прочему, первые эпизоды «Сёгуна» уже посмотрел геймдизайнер Хидео Кодзима. Он остался в восторге от сериала и сравнил его с «Игрой престолов».

Масштаб, детали, актёрский состав, костюмы, декорации, реквизит и визуальные эффекты — всё на высшем уровне, и не будет преувеличением сказать, что это «Игра престолов», действия которой происходят в Японии XVII века.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В первый сезон шоу войдёт 10 серий — они выходят еженедельно по вторникам.

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