Кинотеатрам России предрекают 40 млрд рублей сборов в 2024 году

6 марта советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой пообщался с журналистами издания ТАСС. В ходе разговора Толстой заявил, что в 2024 году кинотеатры России могут заработать более 40 млрд рублей — это больше показателя предыдущего года.

Напомним, в 2023 году общая выручка кинотеатров России составила около 37,8 млрд рублей.

Прошлогодние сборы точно превысим. По прогнозам, за первый квартал можем собрать 20 млрд рублей, поэтому это всё вполне реалистично. Есть релизы, которые запустятся в апреле, будут идти в майские праздники. В принципе, я думаю, что и мёртвый сезон [лето] удастся перекрыть.

Стоит отметить, что только за январь 2024 года отечественные ленты принесли 8 млрд рублей. Самыми кассовыми из них стали «Холоп-2» (3,8 млрд рублей), «Бременские музыканты» (2,9 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (2 млрд рублей).