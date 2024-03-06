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«За них платят много денег»: Кирстен Данст готова сняться в новых фильмах о супергероях

«За них платят много денег»: Кирстен Данст готова сняться в новых фильмах о супергероях
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Недавно Кирстен Данст (трилогия фильмов «Человек-паук», «Вечное сияние чистого разума») дала интервью редакции женского журнала Marie Claire. В ходе разговора актрису спросили, готова ли она сниматься в новых фильмах о супергероях.

Данст заявила, что если бы ей поступило такое предложение, то она бы согласилась, поскольку за них платят много денег.

Да, согласилась бы, потому что за них платят много денег. У меня на плечах двое детей и мама.

Следующим фильмом с участием Кирстен Данст станет «Падение империи» от Алекса Гарленда («Аннигиляция»). Лента расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

В России премьера картины состоится 11 апреля.

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