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Рубашку Колина Фёрта из сериала «Гордость и предубеждение» продали за 2,8 млн рублей

Рубашку Колина Фёрта из сериала «Гордость и предубеждение» продали за 2,8 млн рублей
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Недавно на благотворительном аукционе была продана рубашка Колина Фёрта из сериала «Гордость и предубеждение» за £ 25 тыс. (~ 2,8 млн рублей). В ней актёр шёл по полям, мокрый после купания в озере, во время съёмок одной из сцен.

Изначально ожидалось, что наряд из белой рубашки, бархатного жилета, бридж и ботинок будет стоить от £ 7 тыс. до £ 10 тыс., однако в результате лот ушёл с молотка по цене вдвое выше.

Телесериал «Гордость и предубеждение» был снят по мотивам одноимённого романа английской писательницы Джейн Остин, который был опубликован в 1813 году. В шоу снялись Дженнифер Эль, Колин Фёрт, Сюзанна Харкер, Криспин Бонем-Картер, Бенджамин Уитроу, Элисон Стедман и другие.

Премьера сериала состоялась в 1995 году.

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