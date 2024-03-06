«Серьёзный просчёт»: критики неоднозначно приняли сериал «Джентльмены» Гая Ричи

6 марта критики опубликовали обзоры сериала «Джентльмены» — спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. Шоу расскажет о молодом человеке по имени Эдди Холстед, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

В целом обозреватели приняли сериал неоднозначно. Журналисты отмечают актёрскую игру и проработку некоторых персонажей, однако ругают невыразительного главного героя, излишнюю затянутость, а также отсутствие новых идей по сравнению с оригинальным фильмом Гая Ричи. Сейчас у «Джентльменов» 69% одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров критиков на «Джентльменов»

«Джентльмены» — это серьёзный просчёт, который не оправдывает своё вторичное существование. Он прямо намекает на то, что Гаю Ричи необходимо наконец отпустить прошлое.

«Джентльменам» не хватает внятного содержания, чтобы оправдать свою восьмисерийную длительность.

Темп повествования на протяжении всего сезона провисает и слишком сильно затягивается, из-за чего становится трудно переживать за судьбу героев.

Для тех, кто хочет посмотреть гангстерскую историю, не воспринимающую себя слишком серьёзно, «Джентльмены» — отличное времяпрепровождение.

«Джентльмены» похожи на то, что мы уже много раз видели от Гая Ричи. Но недостаток оригинальности компенсируется юмором и множеством ярких персонажей.

Премьера «Джентльменов» состоится 7 марта. В первый сезон войдут восемь эпизодов.