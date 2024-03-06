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Стратегия Frostpunk 2 выйдет 25 июля — в апреле пройдёт закрытая бета игры

Стратегия Frostpunk 2 выйдет 25 июля — в апреле пройдёт закрытая бета игры
Аудио-версия:
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Издательство 11 bit studios представило новый трейлер стратегии Frostpunk 2 и назвало дату выхода игры. Проект поступит в продажу на ПК в Steam 25 июля по цене в 1900 рублей — он будет переведён на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

Авторы уже открыли предзаказы Frostpunk 2 — владельцы расширенного издания игры смогут сыграть в раннюю бета-версию в апреле. Пользователи на протяжении недели смогут оценить режим Песочницы в частичном формате.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.

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