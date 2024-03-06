Актёр «Кремниевой долины» Кумэйл Нанджиани сыграет в 4-м сезоне «Убийства в одном здании»

Журналисты издания Variety сообщили, что звезда «Кремниевой долины» Кумэйл Нанджиани сыграет в четвёртом сезоне «Убийства в одном здании». Конкретная роль актёра ещё держится в секрете, однако отмечается, что его персонаж станет «неотъемлемой частью расследования в новом сезоне».

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Подробности сюжета и дата выхода четвёртого сезона шоу пока не раскрываются. Вероятно, больше подробностей мы узнаем ближе к окончанию производственного процесса.