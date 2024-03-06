Вышел трейлер романтического фильма «Идея тебя» с Энн Хэтэуэй

Компания Amazon опубликовала трейлер романтического фильма «Идея тебя» с оскароносной Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным. Первая известна по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», а второй — по «Пурпурным сердцам» и «Золушке».

В дебютном ролике показали главных героев и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Лента основана на одноимённом романе Робинн Ли. Сюжет расскажет о 40-летней матери-одиночке, которая завязывает отношения с 24-летним популярным певцом. Режиссёром фильма выступил Майкл Шоуолтер («Сладкая парочка», «Глаза Тэмми Фэй»), а кресло сценариста занял Дженнифер Уэстфелдт.

Премьера картины «Идея тебя» состоится 2 мая в стриминговом сервисе Prime Video.