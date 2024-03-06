Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 6
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер романтического фильма «Идея тебя» с Энн Хэтэуэй

Вышел трейлер романтического фильма «Идея тебя» с Энн Хэтэуэй
Комментарии

Компания Amazon опубликовала трейлер романтического фильма «Идея тебя» с оскароносной Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным. Первая известна по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», а второй — по «Пурпурным сердцам» и «Золушке».

В дебютном ролике показали главных героев и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Лента основана на одноимённом романе Робинн Ли. Сюжет расскажет о 40-летней матери-одиночке, которая завязывает отношения с 24-летним популярным певцом. Режиссёром фильма выступил Майкл Шоуолтер («Сладкая парочка», «Глаза Тэмми Фэй»), а кресло сценариста занял Дженнифер Уэстфелдт.

Премьера картины «Идея тебя» состоится 2 мая в стриминговом сервисе Prime Video.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая» от режиссёра «Крепкого орешка 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android