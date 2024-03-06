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«Сёгун» показал рекордный старт на Hulu — первые эпизоды посмотрели более 9 млн зрителей

«Сёгун» показал рекордный старт на Hulu — первые эпизоды посмотрели более 9 млн зрителей
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На прошлой неделе дебютировал сериал «Сёгун» с Хироюки Санада («Последний самурай», «Мортал Комбат»), который получил массу восторженных отзывов как от зрителей, так и от профильной прессы. Тем временем журналисты издания Variety сообщили, что первые эпизоды шоу посмотрели уже более 9 млн зрителей.

Таким образом, сериал показал рекордный старт на Hulu и для всех проектов телеканала FX. Подобное число набралось за шесть дней после премьеры первой серии.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В первый сезон шоу войдёт 10 серий — они выходят еженедельно по вторникам.

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