У Райана Гослинга планируется одно из самых масштабных выступлений с песней на «Оскаре»

По информации издания Deadline, во время исполнения песни I’m Just Ken на «Оскаре-2024» вместе с Райаном Гослингом выступят ещё 65 танцоров. Об этом изданию рассказали надёжные источники.

Если всё пройдёт действительно так, то это будет один из самых масштабных номеров, связанных с исполнением песни на «Оскаре». Информацию о масштабе выступления пока не подтвердили, но и не стали её отвергать.

По словам режиссёра и продюсера Радж Капура, «представление будет грандиозным» и сможет порадовать зрителей.

Это будет очень грандиозное представление. Вы всё увидите сами. Я был там вчера на репетиции. Всем будет очень весело смотреть этот номер! Да, я думаю, у нас всё получится. Я скажу это. У нас всё получится по-крупному.

«Оскар-2024» пройдёт 10 марта.