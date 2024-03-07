У создателей «Кунг-Фу Панды», похоже, уже есть планы на пятую часть

Уже вот-вот состоится мировая премьера «Кунг-Фу Панды 4». В небольшом комментарии для Variety сорежиссёр мультфильма Стефани Стайн рассказала о планах на пятую часть франшизы про панду По и его приключения.

По словам Стайн, в четвёртой части определённо нет завершения истории По, поэтому зрителям пока что остаётся лишь ждать новостей.

«Это определённо не конец истории По. Пожалуйста, ждите большего»

Четвёртая часть расскажет, как По знакомится с лисицей по имени Чжэнь в поисках преемника. Пока они сближаются друг с другом, злая колдунья, известная как Хамелеон, призывает множество злодеев из прошлого. Стремясь найти способ победить Хамелеона, По и Чжэнь впервые отправляются в большой город.

Прокат картины стартует уже завтра. До России мультфильм доберётся позже.