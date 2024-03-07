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«Это было незабываемо»: Райан Гослинг — о том, как Спилберг похвалил фильм «Каскадёры»

«Это было незабываемо»: Райан Гослинг — о том, как Спилберг похвалил фильм «Каскадёры»
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Райан Гослинг в интервью изданию Variety рассказал о забавном случае, произошедшем недавно. Актёр случайно встретился со Стивеном Спилбергом на церемонии вручения «Золотой глобус», между ними завязался небольшой разговор.

Спилберг подошёл к Гослингу, обнял его и похвалил боевик «Каскадёры», в котором актёр исполнил главную роль. По словам Райана, он явно не ожидал подобного, да и вообще того, что с ним заговорит Спилберг.

Я видел, как Стивен Спилберг шёл в мою сторону. Я не знаю Стивена Спилберга. Я подумал, что он ни за что не подойдёт, чтобы поговорить со мной. Когда он подошёл, я сказал: «Прости, я не думал, что ты подойдёшь поговорить со мной». Я встал, а он обнял меня и сказал: “Я только что посмотрел «Каскадёров», мне понравилось". Это был незабываемый момент.

Гослинг отметил, что этот момент стал для него особенным, поскольку он не ожидал получить похвалу от самого Спилберга.

Премьера картины «Каскадёры» состоится 3 мая.

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