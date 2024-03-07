«Ты теряешь свободу»: Леа Сейду считает, что Голливуд слишком суров к женщинам

Леа Сейду — звезда у себя на родине, во Франции, но она успешно перешла в Голливуд, снявшись в фильмах про Джеймса Бонда и второй «Дюне». Во время недавнего интервью Harper's Bazaar актриса заявила, что женщинам сниматься в кино в Европе проще, чем в Америке.

Сейду отметила, что Голливуд по какой-то причине слишком сурово относится к актрисам.

Индустрия в Америке, я считаю, сурова к женщинам. Женщинам там тяжело стареть. Я не хочу бояться быть нежеланной или потерять свой контракт. Когда в Америке дело доходит до зарабатывания денег, ты теряешь свободу. В Европе быть женщиной на экране проще.

По словам Сейду, в Америке артисты обязаны приспосабливаться к системе, но должно быть наоборот, считает актриса.

В Америке приходится приспосабливаться. Я не хочу приспосабливаться к системе, я хочу, чтобы система адаптировалась под меня!

Наконец, актриса подчеркнула, что не снимается в кино ради того, чтобы стать популярной. Она делает это из-за любви к искусству и работе.