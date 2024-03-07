Бюджет Фонда кино в 2024 году составит 9,4 млрд рублей

Советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой рассказал, что в 2024 году бюджет организации достигнет 9,4 млрд рублей, что превышает прошлогодний уровень в 1,5 раза.

По словам Толстого, это позволит увеличить количество проектов, способных привлечь широкую зрительскую аудиторию. Также он отметил, что только за первый квартал года отечественные картины поставили абсолютные рекорды.

Сумма в 9,4 млрд рублей будет выделена на Фонд кино в текущем году. Эти средства действительно расширяют возможности. Принятые меры и увеличение финансирования со стороны президента уже дали свои результаты. Даже за первый квартал этого года мы видим абсолютные рекорды. Не один фильм, как «Чебурашка», а целых пять картин со сборами более миллиарда рублей.

Советник подчеркнул, что результаты достойные и предсказуемые.