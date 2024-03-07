По информации «Кинопоиска», в России переснимут советскую сказку «Варвара-краса, длинная коса». Сюжетных деталей ленты нет. Неизвестно и то, насколько она отойдёт от первоисточника.

Съёмочный процесс планируют начать в 2025 году. За сценарий будет отвечать Евгения Хрипкова, работавшая над сериалами «Звоните ДиКаприо» и «Мальвина». Кто выступит режиссёром переснятого фильма, неизвестно.

Фильм «Варвара-краса, длинная коса» вышел в 1969 году. В основу сюжета легла баллада Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею», а также русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». В картине сыграли Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Татьяна Клюева, Алексей Катышев и другие.