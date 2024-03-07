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«Абсолютный народный герой»: Сарик Андреасян — о Никите Кологривом

«Абсолютный народный герой»: Сарик Андреасян — о Никите Кологривом
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Режиссёр «Чикатило», «Непрощённого» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарик Андреасян рассказал о своём отношении к звезде сериала «Слово пацана» Никите Кологривому.

По мнению Андреасяна, Кологривый отличный пример того, как нужно добиваться своих целей. Он сравнил актёра с Шукшиным и назвал его «абсолютным народным героем».

Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся — он резонирует с ребятами из соседнего двора.

Также режиссёр высказался о популярности «Слова пацана». Он считает, что через 10-15 лет снимут нечто подобное, но про 2000-е.

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