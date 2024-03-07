Вышел трейлер мультфильма «10 жизней» от создателя «Лови волну!»

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер комедийного мультфильма «10 жизней». Премьера анимационной картины в России состоится 12 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Мультфильм «10 жизней» расскажет историю избалованного кота Беккета, который потратил все свои девять жизней впустую. Герою предлагают пополнить свой «абонемент» при одном условии: он проживёт следующие девять жизней в обличье других созданий: от рыбы до собаки и лошади. В конечном итоге Беккет начинает по-настоящему ценить своё беззаботное существование.

За постановку мультфильма отвечал Крис Дженкинс, сценарист знаменитой картины «Лови волну!». Второстепенные роли в ленте озвучили знаменитые британские актёры: Билл Найи («Пираты Карибского моря») и Джереми Свифт («Тед Лассо»).