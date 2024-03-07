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«Девчата» стали самым «женским» советским фильмом по версии зрителей

«Девчата» стали самым «женским» советским фильмом по версии зрителей
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Издание RG.RU назвало самые «женские» советские фильмы. Картины определяли зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Лидирующую позицию занял фильм «Девчата» Юрия Чулюкина — его выбрало 26% проголосовавших.

На втором месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую проголосовали 21% зрителей. Третье место получил фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», снятый по пьесе Эмиля Брагинского и Рязанова «Сослуживцы». Он собрал 18% от всех голосов.

Также в топ-5 попали ленты «Самая обаятельная и привлекательная» и культовая советская картина «Любовь и голуби».

  1. «Девчата».
  2. «Москва слезам не верит».
  3. «Служебный роман».
  4. «Любовь и голуби».
  5. «Самая обаятельная и привлекательная».
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