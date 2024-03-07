«Девчата» стали самым «женским» советским фильмом по версии зрителей

Издание RG.RU назвало самые «женские» советские фильмы. Картины определяли зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Лидирующую позицию занял фильм «Девчата» Юрия Чулюкина — его выбрало 26% проголосовавших.

На втором месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую проголосовали 21% зрителей. Третье место получил фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», снятый по пьесе Эмиля Брагинского и Рязанова «Сослуживцы». Он собрал 18% от всех голосов.

Также в топ-5 попали ленты «Самая обаятельная и привлекательная» и культовая советская картина «Любовь и голуби».