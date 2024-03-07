На Netflix вышел сериал «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи

7 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера «Джентльменов» — спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Джентльмены» рассказывает о молодом человеке Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли в «Джентльменах» сыграли Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Кая Скоделарио («Луна 2112»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). Критики тем временем уже посмотрели сериал и поделились смешанными впечатлениями.