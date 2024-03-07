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Стартовали съёмки комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Стартовали съёмки комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок сериала «Мамонты». Премьера комедийного шоу должна состояться до конца 2024 года, в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Сериал «Мамонты» расскажет историю пенсионера Николая, который продаёт свою квартиру и на время перебирается к дочери в Новую Москву. Однако он становится жертвой мошенников и остаётся без денег, отложенных на покупку нового имущества. Но главный герой не сдаётся и решает добраться до преступников, чтобы вернуть украденное – в этом ему поможет 15-летняя внучка, вместе с которой пожилой мужчина отправится в прогрессивный мир киберпреступности.

Главные роли в будущем проекте исполнят Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), Марьяна Спивак («Нелюбовь») и Лиза Ищенко («Алиса не может ждать»). Режиссёрами выступят Иван Соснин («Далёкие близкие») и Михаил Чистов («Физрук»).

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