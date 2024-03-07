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Вышел трейлер сериала «Паразит: Серый» от автора «Поезда в Пусан» Ёна Сан-хо

Вышел трейлер сериала «Паразит: Серый» от автора «Поезда в Пусан» Ёна Сан-хо
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Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Паразит: Серый» (Parasyte: The Grey). Шоу основано на аниме «Паразит: Учение о жизни» Кэнъити Симидзу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Согласно синопсису, однажды ночью ряд людей и животных по всему миру подвергается заражению паразитами — созданиями неизвестного происхождения. После попадания в тело эти существа стремятся захватить мозг, присваивая тело и жизнь носителя.

Главные роли в проекте исполнили Ку Гё-хван («Охотник за дезертирами»), Чон Сони («Родная душа») и Ли Чжон Хён («Поезд в Пусан 2: Полуостров»). Режиссёром сериала выступил Ён Сан-хо, который ранее снял «Поезд в Пусан», «Зов ада» и «Чон-и».

Премьера шоу «Паразит: Серый» состоится 5 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

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