Вышел трейлер четвёртого сезона сериала «Беспринципные» — премьера 23 марта

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Беспринципные». В ролике показали как уже знакомых героев, так и новых.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «МЕДИАСЛОВО».

Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

В актёрский состав сериала вошли Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Павел Табаков, Оксана Акиньшина и другие. Кресло режиссёра занимает Роман Прыгунов.

Четвёртый сезон «Беспринципных» стартует уже 23 марта.