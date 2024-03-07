Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2,1 млрд рублей

7 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 2,1 млрд рублей. Лента шла к такому результату полтора месяца.

Картине необходимо заработать ещё 40 млн рублей, чтобы обогнать «Вызов» и занять девятое место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката.

Фото: «Фонд Кино»

Лента «Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).