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Вышел трейлер боевика «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном и Аль Пачино

Вышел трейлер боевика «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном и Аль Пачино
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Кинокомпания Arna Media представила дублированный трейлер фильма «Хитмен. Последнее дело». Картина выйдет в российский прокат 28 марта, в страну её привезёт прокатчик «Атмосфера кино».

Видео доступно на YouTube-канале Arna Media. Права на видео принадлежат Arna Media.

«Хитмен. Последнее дело» расскажет историю профессионального киллера по имени Нокс. Последние годы своей жизни он мечтал забыть о том, что совершил в молодости. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, бывшему убийце придётся приложить все силы, чтобы спасти своего сына от рук продажных полицейских. Ситуация осложняется тем, что он уже не помнит, кто перед ним — друг или враг.

Главные роли в фильме сыграли знаменитые голливудские актёры — Аль Пачино («Крёстный отец») и Майкл Китон («Бэтмен»), последний выступил и режиссёром ленты.

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