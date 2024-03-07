«У меня развилось ПТСР»: Кирстен Данст — о съёмках в фильме «Падение империи»

На этой неделе Кирстен Данст (трилогия фильмов «Человек-паук», «Вечное сияние чистого разума») дала интервью редакции женского журнала Marie Claire. В ходе разговора она поделилась своими впечатлениями от съёмок фильма «Падение империи».

По словам актрисы, на площадке происходили взрывы и раздавались выстрелы, что сильно шокировало её. Дело в том, что режиссёр ленты Алекс Гарленд («Аннигиляция») считал, что Данст необходимо ощутить себя внутри фильма и проникнуться реальностью всех моментов.

У меня развилось ПТСР, и на протяжении двух недель я испытывала симптомы. Помню, как приходила домой, ужинала и чувствовала себя невероятно опустошённой.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

В России премьера фильма состоится 11 апреля.