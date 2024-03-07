Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 7
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дебютный трейлер российской игры Lord Ambermaze

Вышел дебютный трейлер российской игры Lord Ambermaze
Аудио-версия:
Комментарии

Издательство HeroCraft PC опубликовало дебютный трейлер Lord Ambermaze — игры от российской студии Potata Company. В ролике показали завязку сюжета, антагониста и сражения с врагами.

Видео доступно на YouTube-канале HeroCraft PC. Права на видео принадлежат HeroCraft PC.

Игрокам в Lord Ambermaze предстоит погрузиться в глубины подземного мира, одолеть злого лорда Амбермейза и восстановить течение времени. На своём пути геймеры будут искать древние артефакты, одолевать боссов и других чудовищ.

Однако из-за пошаговой боевой системы нужно также обладать неплохой сообразительностью. Ещё пользователи смогут прокачивать главного героя и применять в бою различные предметы.

У Lord Ambermaze уже есть страница в Steam. Дата выхода пока не раскрывается, поэтому игру можно только добавить в список желаемого.

Материалы по теме
Песчаный червь, пустыня, буря и перестрелки: показали первый геймплей выживача по «Дюне»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android