Вышел дебютный трейлер российской игры Lord Ambermaze

Издательство HeroCraft PC опубликовало дебютный трейлер Lord Ambermaze — игры от российской студии Potata Company. В ролике показали завязку сюжета, антагониста и сражения с врагами.

Видео доступно на YouTube-канале HeroCraft PC. Права на видео принадлежат HeroCraft PC.

Игрокам в Lord Ambermaze предстоит погрузиться в глубины подземного мира, одолеть злого лорда Амбермейза и восстановить течение времени. На своём пути геймеры будут искать древние артефакты, одолевать боссов и других чудовищ.

Однако из-за пошаговой боевой системы нужно также обладать неплохой сообразительностью. Ещё пользователи смогут прокачивать главного героя и применять в бою различные предметы.

У Lord Ambermaze уже есть страница в Steam. Дата выхода пока не раскрывается, поэтому игру можно только добавить в список желаемого.