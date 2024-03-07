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Новый трейлер сериала Fallout подтвердил новую дату выхода всех серий

Новый трейлер сериала Fallout подтвердил новую дату выхода всех серий
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Компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout. Из него стало известно, что все восемь серий первого сезона выйдут 11 апреля. Также в ролике показали главных героев шоу, красочный лес и сцену баталии.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Премьера сериала по Fallout состоится на стриминговой платформе Prime Video.

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Фото: Amazon

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