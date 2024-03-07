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В Helldivers 2 началась битва за мехов, а ещё представлены новые пушки, броня и гранаты

В Helldivers 2 началась битва за мехов, а ещё представлены новые пушки, броня и гранаты
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Sony и Arrowhead объявили сразу две новости по Helldivers 2. Для начала, прямо сейчас в игре началась новая глобальная миссия по возвращению контроля над планетой Тянь-Кван — мир атаковали роботы, а там сейчас производятся дредноуты. На выполнение миссии выделено три дня.

Скорее всего, после выполнения задания у игроков появится возможность вызывать огромные мехи, хотя разработчики напрямую об этом пока не говорят.

Постер о приостановке производства мехов из-за атаки

Постер о приостановке производства мехов из-за атаки

Фото: Sony

Вторая важная новость: уже 14 марта в игру добавят новый боевой пропуск — Cutting Edge. В него войдут три новых вида оружия: лазерная винтовка LAS-16 Sickle, плазменный дробовик SG-8P Punisher Plasma, энергитическая пушка ARC-12 Blitzer и лазерный пистолет LAS-7 Dagger pistol.

Вдобавок боевой пропуск включает три новых вида брони и оглушающие гранаты G-23 Stun.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

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