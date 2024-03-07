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Задача трёх тел от создателей Игры престолов: дата выхода, трейлер, когда выйдет

Вышел финальный трейлер сериала «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов»
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Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Премьера шоу состоится уже 21 марта, все восемь эпизодов будут доступны в день выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Задача трёх тел» расскажет о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Сценаристами и продюсерами сериала выступят Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это будет их первый проект со времён финала культового фэнтези, вышедшего в 2019 году. Главные роли в шоу исполнили Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем и Джон Брэдли («Игра престолов»).

Постер

Фото: Netflix

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