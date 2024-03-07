Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra запустили в стратосферу для съёмки Земли

На этой неделе компания Samsung отправила в стратосферу четыре смартфона Galaxy S24 Ultra для съёмки Земли. Гаджеты были запущены из четырёх мест в США: Южной Калифорнии, Лас-Вегаса, горного хребта Сьерра-Невада и Большого каньона.
Таким образом Samsung хотела продемонстрировать, на что способна камера в её флагмане. Снимки получились крайне завораживающими: на них отчётливо видны рельеф гор, их белоснежные шапки и различные водоёмы. После запуска все смартфоны благополучно вернулись на Землю.
Напомним, Samsung Galaxy S24 Ultra получил четыре датчика: основной на 200 Мп, датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией, датчик 50 Мп для пятикратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.
Снимки из стратосферы
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Фото: Samsung