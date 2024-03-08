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Состоялась премьера фэнтезийного фильма «Девица» с Милли Бобби Браун

Состоялась премьера фэнтезийного фильма «Девица» с Милли Бобби Браун
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8 марта в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фэнтезийного фильма «Девица» с Милли Бобби Браун. Актриса известна большинству зрителей по роли Джейн Хоппер в сериале «Очень странные дела».

Картина расскажет историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Внезапно супружеская идиллия разрушается, когда родители жениха отдают её на съедение дракону. Девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.

Лента получила в основном негативные отзывы от журналистов — к просмотру сдержанно рекомендуют 56% обозревателей. Они хвалят актёрскую игру Бобби Браун и её коллеги Робин Райт, однако ругают всё остальное: от проработки персонажей до примитивного сюжета и ощущения бездушности, присущего блокбастерам Netflix.

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