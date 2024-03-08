Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер четвёртого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой

Вышел трейлер четвёртого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал FX опубликовал трейлер четвёртого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой в главной роли. В ролике показали японских воинов и Джона Блэктрона.

Премьера новой серии состоится уже 12 марта в стриминговом сервисе Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

Шоу остаётся самым высокооценённым проектом последних месяцев, опережая в том числе недавнюю экранизацию «Аватара» и «Мистера и миссис Смит». Ко всему прочему на Rotten Tomatoes 92% зрителей рекомендуют сериал.

В первый сезон шоу войдёт 10 серий — они выходят еженедельно по вторникам.

Материалы по теме
«Сёгун» показал рекордный старт на Hulu — первые эпизоды посмотрели более 9 млн зрителей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android