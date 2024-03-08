Состоялась премьера мультфильма «Кунг-фу Панда 4»

8 марта состоялась премьера «Кунг-фу Панды 4» — продолжения знаменитой серии мультфильмов о Панде по имени По. Картина доступна для просмотра во всех кинотеатрах мира, однако дата выхода в России пока неизвестна.

«Кунг-фу Панда 4» расскажет, как главный герой знакомится с лисицей по имени Чжэнь в поисках преемника. Пока они сближаются друг с другом, злая колдунья, известная как Хамелеон, призывает множество злодеев из прошлого. Стремясь найти способ победить Хамелеона, По и Чжэнь впервые отправляются в большой город.

Рецензенты выставили мультфильму смешанные оценки. К примеру, на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 74% обозревателей — это худший результат в истории франшизы. Критики хвалят четвёртую часть за юмор, креативную постановку драк и актёрскую игру.