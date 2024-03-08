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«Бременские музыканты» вошли в топ-4 самых кассовых российских лент отечественного проката

«Бременские музыканты» вошли в топ-4 самых кассовых российских лент отечественного проката
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8 марта сборы картины «Бременские музыканты» превысили 3 млрд рублей — ей понадобилось для этого чуть больше двух месяцев. Ко всему прочему фильм сумел войти в топ-4 самых кассовых российских лент отечественного проката.

Фото: «Фонд Кино»

Экранизация «Бременских музыкантов» выступает переосмыслением оригинального советского мультфильма. В фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет картины посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

В актёрский состав фильма вошли Юра Борисов, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Ирина Горбачёва и Дмитрий Дюжев. Режиссёром «Бременских музыкантов» выступил Алексей Нужный («Огонь», «Громкая связь»).

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