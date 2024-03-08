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Лора Дерн, Билли Крудап и Райли Кио снимутся в новом фильме сценариста «Барби»

Лора Дерн, Билли Крудап и Райли Кио снимутся в новом фильме сценариста «Барби»
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Журналисты издания Collider сообщили, что к касту нового фильма Ноа Баумбаха присоединились три актрисы: Лора Дерн («Твин Пикс»), Билли Крудап («Утреннее шоу») и Райли Кио («Дом, который построил Джек»).

Теперь они сыграют в безымянной картине сценариста «Барби» вместе с Адамом Сэндлером и Джорджом Клуни. Сама лента описывается как «смешная и эмоциональная история о взрослении взрослых».

Сценарий для комедии Баумбах напишет вместе с Эмили Мортимер (сериал «Долл и Эм»). Продюсерами выступят Эми Паскаль («Маленькие женщины», «Человек-паук: Возвращение домой») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»).

Название, подробности сюжета и сроки премьеры фильма пока не раскрываются. Вероятно, больше информации Netflix сообщит в ближайшие месяцы.

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