Умер Акира Торияма — создатель манги Dragon Ball

8 марта стало известно о смерти Акиры Ториямы — создателя манги Dragon Ball. Он скончался ещё 1-го числа, однако официально об этом объявили только после проведения закрытых похорон. Художник скончался в возрасте 68 лет.

В качестве причины смерти называется острая субдуральная гематома.

Акира Торияма оставил этому миру множество тайтлов и произведений искусства. Благодаря поддержке такого огромного количества человек по всему миру он смог вести свою творческую деятельность на протяжении более 45 лет. Мы надеемся, что уникальные миры из творчества Акиры Ториямы сохранятся в сердцах людей ещё на долгое время.

Ко всему прочему за свою карьеру Торияма также успел поработать и над видеоиграми — он выступал дизайнером персонажей серии Dragon Quest и Chrono Trigger.