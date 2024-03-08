Премьера «Кунг-фу Панды 4» в России состоится после 14 марта — СМИ

Телеграм-канал Cinemaplex со ссылкой на свои источники рассказал, что премьера «Кунг-фу Панды 4» в России состоится после 14 марта. Однако отмечается, что версию мультфильма с официальными российскими голосами стоит ждать с 21 по 23 марта.

Тем временем анимационную ленту «Кунг-фу Панда 4» уже показывают в кинотеатрах по всему миру. Рецензенты смешанно встретили новую картину.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат DreamWorks/Red Head Sound.

Четвёртая часть расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.