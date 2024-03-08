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Зак Снайдер считает, что DC не должна запрещать Бэтмену убивать врагов

Зак Снайдер считает, что DC не должна запрещать Бэтмену убивать врагов
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На этой неделе режиссёр Зак Снайдер принял участие в новом выпуске подкаста Джо Рогана. В ходе разговора постановщик заявил, что DC должна перестать запрещать Бэтмену убивать врагов, поскольку в ином случае персонаж свою актуальность.

Видео доступно на YouTube-канале PowerfulJRE. Права на видео принадлежат Джо Рогану.

Вы защищаете своего бога [Бэтмена] странным образом. Вы делаете его неактуальным, если он не может оказаться в такой ситуации… Если он это сделает [убьёт кого-то], что это будет значить? О чём это говорит и выдержит ли он такое? Выдержит ли он это как бог? Сможет ли Бэтмен это пережить?

Съёмки «Бэтмена 2» с Роберт Паттинсон должны стартовать летом, а его премьера состоится 3 октября 2025 года.

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