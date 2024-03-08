Илон Маск, Тодд Говард и Джонатан Нолан посетили ивент в честь запуска сериала Fallout

На этой неделе Amazon организовала ивент в честь скоро запуска сериала Fallout. Мероприятие посетили Илон Маск, Тодд Говард (глава Bethesda) и Джонатан Нолан (режиссёр шоу) — их заметили беседующими друг с другом. Предмет разговора троицы неизвестен.

Фото: Variety

Напомним, сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.

Шоураннерами проекта по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу.

Премьера сериала по Fallout состоится 11 апреля на стриминговой платформе Prime Video. Все эпизоды шоу выйдут в один день.