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В Helldivers 2 добавили мехов: они доступны всем игрокам

В Helldivers 2 добавили мехов: они доступны всем игрокам
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В Helldivers 2 cпустя всего сутки после начала глобальной операции по защите заводов по производству мехов игроки уже смогли выполнить миссию — и были вознаграждены возможность приобрести стратегему по вызову меха EXO-45 Patriot. Для покупки нужно иметь 25 уровень, а также 20 тысяч кредитов.

Видео доступно на YouTube-канале StandardAce. Права на видео принадлежат Sony.

Это первый масштабный новый контент в игре с релиза, то есть за целый месяц. Недавно разработчики также выпустили патч с первыми правками баланса, а уже на следующей неделе, 14 марта, появится новый боевой пропуск — с новыми видами оружия, гранатой, экипировкой и эмоциями.

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Helldivers 2 доступна на ПК и PS5. Это первая крупная игра Sony в рамках их инициативы по созданию игр-сервисов — и она оказалась чрезвычайно успешной.

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