«Это настоящая классика»: первые зрители хвалят сериал «Джентльмены» от Гая Ричи

7 марта на Netflix состоялась премьера «Джентльмены» — спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. Шоу рассказывает о молодом человеке Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Критики оценили шоу неоднозначно, однако первые зрители по большей части хвалят произведение. На агрегаторе IMDb рейтинг «Джентльменов» составляет 8,4/10 на основе более чем 2 тысяч отзывов. Пользователи отмечают харизматичных персонажей, типичный юмор Гая Ричи, атмосферу английской глубинки и захватывающий сюжет.

Фото: IMDB

Некоторые отзывы зрителей на сериал «Джентльмены»

Если вам нравятся дикие, чрезмерные, а иногда и безжалостные британские герои с чёрным чувством юмора, то вы наверняка посмотрите «Джентльменов» залпом.

Остроумный, стильный и весёлый сериал, который стал хорошим пополнением линейки Netflix. Не слишком серьёзный и кровавый, но достаточно напряжённый и характерный, чтобы развлечь вас.

«Джентльмены» отлично подойдут тем, кто хочет посмотреть весёлый развлекательный сериал. Я очень надеюсь, что они снимут продолжение, потому что мне очень понравилось.

«Джентльменов» стоит смотреть — это настоящая классика. Сериал от Гая Ричи – это просто замечательно. 8 бриллиантовых эпизодов, почти как 8 фильмов в одном.

Если вы поклонник фильмов Гая Ричи, то получите массу удовольствия от просмотра. Но даже если нет — «Джентльменов» точно стоит попробовать.

Netflix выпустил все восемь эпизодов сериала разом — они доступны для просмотра с русской озвучкой.