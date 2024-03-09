«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-9 самых кассовых российских лент отечественного проката

9 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2,145 млрд рублей — картина достигла такого результата за полтора месяца. Это позволило ей войти в топ-9 самых кассовых российских лент отечественного проката.

Экранизация обошла по прибыли «Вызов», который за время показа в кинотеатрах заработал 2,139 млрд рублей. Скорее всего, у «Мастера и Маргариты» есть все шансы подняться ещё на несколько строчек рейтинга, поскольку разница между ними составляет пару десятков миллионов.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).