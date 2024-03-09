Кристофер Нолан получил за «Оппенгеймера» $ 72 млн — это крупнейший гонорар в истории кино

Журналисты издания Forbes сообщили, что режиссёр Кристофер Нолан заработал на фильме «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи около $ 72 млн. Это один из самых крупных гонораров среди постановщиков за всю историю кинематографа.

Нолан смог получить такую сумму благодаря соглашению Universal Pictures, согласно которому будет получать 15% доходов картины. Отмечается, что прибыль режиссёра в будущем вырастет ещё больше, поскольку лента станет выходить на различных стриминговых платформах и лицензироваться.

Напомним, картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате свыше $ 957 млн — это позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года.