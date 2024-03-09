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Исполнительница роли Солнышка из «Телепузиков» стала мамой

Исполнительница роли Солнышка из «Телепузиков» стала мамой
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Джесс Смит сыграла в культовом шоу «Телепузики» роль милого и улыбчивого Солнышка, которое приветствовало зрителей каждый эпизод. Правда, с тех времён прошло несколько десятков лет — за это время Джесс выросла и недавно сама родила дочку.

Смит часто выкладывает фотографии со своим ребёнком в социальных сетях. Впервые Джесс рассказала о беременности ещё в октябре прошлого года, опубликовав снимки с УЗИ.

Фото: Соцсети Джесс Смит

Напомним, Джесс Смит попала на съёмки «Телепузиков» в 1997 году, когда ей было девять месяцев, — её родителям пришло приглашение на кастинг проекта. Оригинальное шоу транслировалось вплоть до 2001 года на телеканале BBC.

Всего за четыре года успело выйти 365 эпизодов. Авторами «Телепузиков» выступили Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.

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