Недавно руководитель Miramax Марк Хельвиг пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора он предположил, что первый сезон сериала «Джентльмены» может дать начало «целой киновселенной».

По словам Хельвига, подобный расклад наверняка побудит Гая Ричи выпустить ещё один полнометражный фильм. Ещё он отметил, что сейчас активно ведётся подготовка к производству второго сезона. Сценаристы обсуждают, каким именно продолжение должно быть.

Шоу «Джентльмены» повествует о молодом человеке Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли в сериале исполнили Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Кая Скоделарио («Луна 2112»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). Критики тем временем уже посмотрели сериал и поделились смешанными впечатлениями.