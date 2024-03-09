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Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал 1,1 млрд рублей

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал 1,1 млрд рублей
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9 марта сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» в российском прокате превысили 1,1 млрд рублей. Анимационная лента шла к такому результату чуть больше двух месяцев.

Напомним, «Три богатыря и Пуп Земли» уже стал самым кассовым мультфильмом в истории отечественного проката. До этого рекорд принадлежал «Трём богатырям на дальних берегах», который заработал 932 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Анимационная картина рассказывает о том, как три богатыря попытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Персонажам предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли.

Премьера «Трёх богатырей и Пупа Земли» в российском прокате состоялась 28 декабря 2023 года. Это уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы.

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