«Винни-Пух: Кровь и мёд» и Меган Фокс: все номинанты премии «Золотая малина 2024»
9 марта прошла премия «Золотая малина 2024», на которой традиционно вручили награды за сомнительные заслуги в области кинематографа. Рекордсменом по количеству номинаций стал хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» — его также признали худшим фильмом 2023 года.
Картина про обезумевших персонажей из мультфильмов Disney отметилась сразу в пяти категориях: «Худший фильм», «Худший режиссёр», «Худший сценарий», «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» и «Худшая пара героев».
Все лауреаты премии «Золотая малина 2024»
- Худший фильм — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Худший режиссёр — Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»)
- Худший актёр — Джон Войт («Неотложка»)
- Худшая актриса — Меган Фокс («Джонни и Клайд»)
- Худший актёр второго плана — Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»)
- Худшая актриса второго плана — Меган Фокс («Неудержимые 4»)
- Худший сценарий — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Худший ремейк, сиквел или рип-офф — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Худшая пара героев — Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мёд»)
- Награда за очищенную репутацию — Фрэн Дрешер, глава Гильдии актёров США
Ранее стало известно, что премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в США состоится 26 марта.
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