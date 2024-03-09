Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Dota 2. DreamLeague Season 22. Плей-офф
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Винни-Пух: Кровь и мёд» и Меган Фокс: все номинанты премии «Золотая малина 2024»

«Винни-Пух: Кровь и мёд» и Меган Фокс: все номинанты премии «Золотая малина 2024»
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта прошла премия «Золотая малина 2024», на которой традиционно вручили награды за сомнительные заслуги в области кинематографа. Рекордсменом по количеству номинаций стал хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» — его также признали худшим фильмом 2023 года.

Картина про обезумевших персонажей из мультфильмов Disney отметилась сразу в пяти категориях: «Худший фильм», «Худший режиссёр», «Худший сценарий», «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» и «Худшая пара героев».

Все лауреаты премии «Золотая малина 2024»

  • Худший фильм — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
  • Худший режиссёр — Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»)
  • Худший актёр — Джон Войт («Неотложка»)
  • Худшая актриса — Меган Фокс («Джонни и Клайд»)
  • Худший актёр второго плана — Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»)
  • Худшая актриса второго плана — Меган Фокс («Неудержимые 4»)
  • Худший сценарий — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
  • Худший ремейк, сиквел или рип-офф — «Винни-Пух: Кровь и мёд»
  • Худшая пара героев — Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мёд»)
  • Награда за очищенную репутацию — Фрэн Дрешер, глава Гильдии актёров США

Ранее стало известно, что премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в США состоится 26 марта.

Материалы по теме
«Магическая битва» и «Ван Пис» — все лауреаты аниме-премии Crunchyroll Anime Awards 2024
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android