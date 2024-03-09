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«Винни-Пух: Кровь и мёд» и Меган Фокс: все номинанты премии «Золотая малина 2024»

9 марта прошла премия «Золотая малина 2024», на которой традиционно вручили награды за сомнительные заслуги в области кинематографа. Рекордсменом по количеству номинаций стал хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» — его также признали худшим фильмом 2023 года.

Картина про обезумевших персонажей из мультфильмов Disney отметилась сразу в пяти категориях: «Худший фильм», «Худший режиссёр», «Худший сценарий», «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» и «Худшая пара героев».

Все лауреаты премии «Золотая малина 2024»

Худший фильм — «Винни-Пух: Кровь и мёд»

— «Винни-Пух: Кровь и мёд» Худший режиссёр — Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»)

— Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд») Худший актёр — Джон Войт («Неотложка»)

— Джон Войт («Неотложка») Худшая актриса — Меган Фокс («Джонни и Клайд»)

— Меган Фокс («Джонни и Клайд») Худший актёр второго плана — Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»)

— Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4») Худшая актриса второго плана — Меган Фокс («Неудержимые 4»)

— Меган Фокс («Неудержимые 4») Худший сценарий — «Винни-Пух: Кровь и мёд»

— «Винни-Пух: Кровь и мёд» Худший ремейк, сиквел или рип-офф — «Винни-Пух: Кровь и мёд»

— «Винни-Пух: Кровь и мёд» Худшая пара героев — Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мёд»)

— Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мёд») Награда за очищенную репутацию — Фрэн Дрешер, глава Гильдии актёров США

Ранее стало известно, что премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в США состоится 26 марта.