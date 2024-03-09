Бывший председатель PlayStation Шон Лейден: снижение бюджетов игр увеличит их разнообразие

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Недавно бывший председатель PlayStation Шон Лейден дал интервью журналистам издания VentureBeat. В рамках него Лейден поговорил о текущем состоянии и будущем игровой индустрии.

По его словам, сейчас индустрия заполнена сиквелами и клонами успешных проектов, так как компании не хотят рисковать огромными бюджетами.

Я уже старый, мы скучаем по тем временам, но всё же я часто вспоминаю эру PS2. У нас были и Assassin's Creed, и God of War, и Loco Roco с Dance Dance Revolution. Полный спектр развлечений и возможностей: если игры стоят по $ 7-12 млн, то почему бы не рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет? Взять ту же Katamari Damacy — сегодня в такую игру просто никто не вложится, поскольку вы даже не сможете объяснить, что это.

Бывший председатель PlayStation считает, что снижение бюджетов игр приведёт к увеличению их разнообразия на рынке.